Сумские футзалисты обыграли львовских

АФФК «Сумы» (8 место, 10 очков) принимал львовскую «Энергию» (6 место, 18 очков). Матч завершился минимальной победой хозяев 1:0. Единственный гол на 18-й минуте забил новичок команды Владислав Воронцов.
Теперь у сумчан 13 очков, но по-прежнему восьмое место.
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