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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:18205

Сумские футзалисты обыграли львовских

Сегодня, 11 февраля, стартовал третий круг чемпионата Украины по футзалу в Экстра-лиге.

АФФК «Сумы» (8 место, 10 очков) принимал львовскую «Энергию» (6 место, 18 очков). Матч завершился минимальной победой хозяев 1:0. Единственный гол на 18-й минуте забил новичок команды Владислав Воронцов.

Теперь у сумчан 13 очков, но по-прежнему восьмое место.

Спорт АФФК Сумы Футзал
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