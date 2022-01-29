В Шостке задержали наркодилершу

Работниками Шосткинского районного управления полиции ГУНП в Сумской области в рамках уголовного производства проведена оперативная закупка, в ходе которой 54-летняя жительница г. Шостка продала мужчине 10 таблеток метадона в блистере.
По месту жительства злоумышленницы был проведен санкционированный обыск, в ходе которого было выявлено и изъято 175 таблеток психотропных веществ, а также денежные средства в сумме 23 895 гривен. Правоохранители изъяли наркотическое вещество и направили на экспертное исследование.
Полицейские задержали женщину в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса.
Следователи под процессуальным руководством прокуратуры уже сообщили правонарушительнице о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины "Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от шести до десяти лет с конфискацией имущества.
В настоящее время злоумышленницы избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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