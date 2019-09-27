На Сумщине накрыли подпольный цех по изготовлению фальсифицированного алкоголя Полицейские Конотопского районного отдела полиции разоблачили мужчину, устроившего дома подпольное производство контрафактного алкоголя.

Участковые офицеры полиции Конотопского районного отдела полиции получили информацию о том, что один из жителей района по месту жительства, вероятно, занимается изготовлением контрафактного алкоголя.

Сотрудники Конотопского районного отдела полиции наведались к 33-летнему мужчине с санкционированным обыском, в ходе которого информация подтвердилась.

В одном из помещений на территории домовладения правоохранители обнаружили подпольное производство алкоголя. Оттуда изъяли две пластиковые емкости объемом по 1000 л, наполненных прозрачной жидкостью, похожей на спирт, 20 канистр объемом по 20 л с остатками жидкости, похожей на спирт, 12 пластиковых бутылок объемом по 5 л, наполненных коричневой жидкостью. 400 тетрапаков, сахар, фильтры и много пустой тары, крышек.

Все обнаруженное направлено на экспертизу.

По данному факту в полиции открыли уголовные производства по ч. 1, 2 ст. 204 Уголовного кодекса Украины "Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров". Следственные действия продолжаются, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.