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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 20:51360

Сумы и Тростянец получат по 60 тыс. евро на внедрение инновационных идей

Инициатива «Мэры за экономический рост» направлена на укрепление потенциала органов местного самоуправления для усиления устойчивого и «зеленого» развития городов, содействие экономическому росту через внедрение инноваций и пилотирование новых прогрессивных подходов к управлению развитием.

В рамках одного из компонентов программы городов Тростянец, Львов, Мелитополь, Полтава и Сумы получили право воспользоваться грантовыми средствами в сумме до 60 тыс. евро для внедрения собственных инновационных проектов.

Общество
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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