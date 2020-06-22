На Сумщине, чтобы повлиять на свидетельницу, сожгли авто ее отца

По данным следствия, 9 января 2022 г. в пгт Липовая Долина Роменского района в ночное время неизвестные сожгли автомобиль Volvo V 50, принадлежащий местному жителю. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили и разыскали лиц, причастных к поджогу. Ими оказались жители Харькова, одному из которых 32 года, а другому 50 лет. По предварительным данным, преступление они совершили, чтобы заставить дочь потерпевшего отказаться от дачи показаний в уголовном производстве по факту умышленного убийства, расследуемого в Харьковской области.
В настоящее время проводятся обыски по местам жительства подозреваемых. Преступная деятельность лиц разоблачена следователями следственного управления, сотрудниками управления уголовного розыска, Роменского районного отдела полиции Главного управления Нацполиции в Сумской области при силовой поддержке спецподразделения КОРД под процессуальным руководством прокуратуры, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
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