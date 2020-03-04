Во время досудебного расследования установлено, что 17 февраля 2021 года около 3 часов ночи подозреваемый, действуя вместе с неустановленным лицом, подошел к оставленному у места жительства потерпевшего автомобилю Volkswagen Touareg и, вылив на переднюю правую часть кузова горючую жидкость, поджег его.
Сейчас фигуранту сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 194 УК Украины.
Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
Следствие продолжается, выясняется мотив преступления.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет, сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
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