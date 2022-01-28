Две лыжницы с Сумщины заразились коронавирусом на Олимпиаде COVID-19 продолжает безжалостно атаковать украинскую делегацию.

Как сообщает Суспільне, положительные тесты на COVID-19 в Пекине сдали сумчанка Юлия Кроль и Дарья Рублева из Шостки.

Таким образом, Украина 12 февраля из-за нехватки спортсменок не сможет поучаствовать в эстафете 4х5 км. Осталось всего три лыжницы в строю.

Кроль и Рублева на Олимпийских играх успели выступить в скиатлоне – Юлия заняла 62-е место, а Дарья финишировала 64-й в статусе круговой.

Ранее коронавирус обнаружили у двух биатлонисток сборной Украины Елены Билосюк и Дарьи Блашко, также на карантин отправились представители сборной Украины по фристайлу Дмитрий Котовский, Александр Окипнюк и Анастасия Новосад.