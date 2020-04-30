Подозреваемого в убийстве товарища и поджоге авто взяли под стражу

Речь идет о преступлении, произошедшем 31 декабря 2021 года. В тот день в с. Суховерховка Конотопского района между хозяином дома и его гостем после совместного употребления алкогольных напитков возникла словесная ссора, в ходе которой хозяин начал выгонять товарища из дома. Возмутившись таким поведением приятеля, мужчина схватил металлический колун, находившийся у печки, и нанес им потерпевшему два удара по голове. От полученных травм 68-летний хозяин дома скончался.
По предварительным данным, мужчина положил тело на заднее сиденье авто, принадлежащее погибшему, и только 3 января 2022 вывез его в г. Ромны, где поджег на окраине города. Сотрудники полиции оперативно установили обстоятельства происшествия и задержали подозреваемого.
Его действия квалифицированы по ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) и ч. 2 ст. 194 (преднамеренное уничтожение чужого имущества, совершенном путем поджога) УК Украины. За совершенное ему грозит до 15 лет лишения свободы, пишет СТС.
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