В Конотопе полиция расследует поджог двух фур (видео)

Они загорелись одновременно. Пока охранник обходил территорию, неизвестные разбили окна автомобилей и забросили воспламеняющуюся смесь в кабину.
Чрезвычайники прибыли в считанные минуты, но моторные отсеки и салоны тягачей выгорели дотла. Спасатели отбили от огня еще одну фуру, стоявшую между охваченными огнем машинами и остальные машины с обеих сторон от очагов возгорания.
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