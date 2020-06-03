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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:29431

В Конотопе полиция расследует поджог двух фур (видео)

В Конотопе ищут поджигателей фур. На территории местного предприятия на выходных вспыхнули два грузовика.

Они загорелись одновременно. Пока охранник обходил территорию, неизвестные разбили окна автомобилей и забросили воспламеняющуюся смесь в кабину.

Чрезвычайники прибыли в считанные минуты, но моторные отсеки и салоны тягачей выгорели дотла. Спасатели отбили от огня еще одну фуру, стоявшую между охваченными огнем машинами и остальные машины с обеих сторон от очагов возгорания.

Полиция приступила к производству по факту поджога, обстоятельства пожара выясняются, пишет ТСН.

Право Поджог авто
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