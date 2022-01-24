В приемной сумской нардепши возобновил работу пункт вакцинации от COVID-19

Прививки проводятся каждую среду и четверг с 10:00 до 14:00 (ул. Металлургов, 4).
Получить дополнительную информацию и записаться на вакцинацию можно по телефону: (050)7260801.
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