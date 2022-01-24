В приемной сумской нардепши возобновил работу пункт вакцинации от COVID-19 В Сумах в общественной приемной народного депутата Украины Татьяны Скрипки возобновил работу пункт вакцинации от COVID-19.

Прививки проводятся каждую среду и четверг с 10:00 до 14:00 (ул. Металлургов, 4). Получить дополнительную информацию и записаться на вакцинацию можно по телефону: (050)7260801.