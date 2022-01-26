В Ромнах поймали автовора

В Роменский районный отдел полиции поступило сообщение о том, что во дворе одной из многоэтажек города, возле автомобиля марки ВАЗ-2103, неизвестный мужчина подозрительно ведет себя. На место происшествия выехали инспекторы сектора реагирования патрульной полиции.
Прибывшие по адресу, полицейские уже не увидели указанного мужчину. Однако заявительница подробно описала его приметы и указала, в каком направлении он ушел.
И уже через несколько минут поисков правоохранители увидели, как указанный мужчина в соседних дворах пытался попасть в салон уже другого автомобиля. Как выяснилось, ранее судимый 48-летний житель города уже успел обворовать этот транспорт, вскрыв багажник.
Сотрудники полиции проверяют мужчину на причастность к совершению аналогичных преступлений, а по данному факту открыли уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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