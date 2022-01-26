Для сумской биатлонистки Олимпийские игры завершились: Валя Семеренко возвращается в Украину Сумчанка Валентина Семеренко не сможет помочь команде в следующих гонках и в ближайшее время вернется в Украину.

Об этом сообщил президент ФБУ Владимир Брынзак, пишет Чемпион.

«Валя хотела реабилитироваться за эстафету и начала быстро, но с горами шутки короткие, они ее наказали. Как я понял, Валентина потеряла сознание или была близка к этому - закружилась голова, и она не смогла продолжать гонку. После обследования в клинике решили отправить ближайшим самолетом домой, она уже не сможет помочь команде, вместо нее будет заявлена Меркушина», - сказал Брынзак.

Напомним^ Семеренко не смогла финишировать в индивидуальной гонке. Лучшей из украинок стала Юлия Джима, занявшая 10 строчку с двумя промахами, Ирина Петренко с нулем в стрельбе финишировала 11-й.

Для 36-летней Семеренко Олимпиада в Пекине стала пяткой в карьере. В 2014 году Валентина в составе эстафетной четверки одержала историческую победу в Сочи.