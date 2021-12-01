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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:59560

В Сумах на майдане митинговали «фрунзенцы»

Сегодня, 21 декабря, под на пл. Независимости митинговали бывшие работники «Сумского НПО», которым завод задолжал около 200 млн грн зарплаты.

Митинг проходил во время заседания рабочей группы областной временной комиссии по вопросам задолженности по зарплате. На заседании рассматривались вопросы взаимосверки с управлением юстиции по погашению задолженности по исполнительным производствам.

Напомним: «Сумское НПО» является самым большим должником по зарплате в Украине.

Экономика Задолженность по зарплате Митинг Сумское НПО
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