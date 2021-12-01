В Сумах на майдане митинговали «фрунзенцы»

Митинг проходил во время заседания рабочей группы областной временной комиссии по вопросам задолженности по зарплате. На заседании рассматривались вопросы взаимосверки с управлением юстиции по погашению задолженности по исполнительным производствам.
Напомним: «Сумское НПО» является самым большим должником по зарплате в Украине.
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