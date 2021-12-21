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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 09:53682

Мэр Сум выслушал «фрунзенцев»

К митингующим вышел мэр Александр Лысенко и внес свои предложения для решения вопроса с выплатой долгов по зарплате.

Александр Лысенко отметил, что митингующих водят не в ту сторону - нужно идти на завод и там требовать свою зарплату. И мэр именно так и поступил бы.

В ходе разговора было решено в ближайшее время провести следующий митинг на СНПО с мэром Лысенко и привлечением исполнительной службы. Александр Лысенко заверил, что с ним бывших работников на заводе выслушают.

Общество Долги по зарплате Митинг СНПО
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