Мэр Сум выслушал «фрунзенцев» К митингующим вышел мэр Александр Лысенко и внес свои предложения для решения вопроса с выплатой долгов по зарплате.

Александр Лысенко отметил, что митингующих водят не в ту сторону - нужно идти на завод и там требовать свою зарплату. И мэр именно так и поступил бы.

В ходе разговора было решено в ближайшее время провести следующий митинг на СНПО с мэром Лысенко и привлечением исполнительной службы. Александр Лысенко заверил, что с ним бывших работников на заводе выслушают.