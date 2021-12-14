Полиция Сум заявляет, что не митинговала

Стоит отметить, что вчера на площади Независимости возле помещения Сумского городского совета проходило собрание участников АТО и ООС, ветеранов войны, членов семей погибших (умерших) защитников Украины и патриотических общественных организаций перед заседанием Консультативного совета. Всего в мероприятии приняло участие более 150 граждан.
Охрану публичной безопасности и порядка на мероприятии осуществляли полицейские. Указанная мера прошла мирно, без нарушений общественного порядка.
Напоминаем гражданам, что полиция постоянно присутствует во время любых массовых мероприятий. Правоохранители обязаны обеспечить общественный порядок и безопасность граждан на любых массовых мероприятиях, будь то концерты, празднования знаменательных событий или любые политические акции независимо от политических или религиозных предпочтений участников этих собраний.
Сегодня правоохранители Сумщины работают и выполняют свои служебные обязанности в обычном режиме и способны обеспечить безопасность и покой жителей области, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области
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