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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 13:03707

Полиция Сум заявляет, что не митинговала

Вчера в социальных сетях появилась фейковая информация о том, что в Сумах полицейские вроде бы собирались на митинг на площади Независимости.

Стоит отметить, что вчера на площади Независимости возле помещения Сумского городского совета проходило собрание участников АТО и ООС, ветеранов войны, членов семей погибших (умерших) защитников Украины и патриотических общественных организаций перед заседанием Консультативного совета. Всего в мероприятии приняло участие более 150 граждан.

Охрану публичной безопасности и порядка на мероприятии осуществляли полицейские. Указанная мера прошла мирно, без нарушений общественного порядка.

Напоминаем гражданам, что полиция постоянно присутствует во время любых массовых мероприятий. Правоохранители обязаны обеспечить общественный порядок и безопасность граждан на любых массовых мероприятиях, будь то концерты, празднования знаменательных событий или любые политические акции независимо от политических или религиозных предпочтений участников этих собраний.

Сегодня правоохранители Сумщины работают и выполняют свои служебные обязанности в обычном режиме и способны обеспечить безопасность и покой жителей области, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области

Право Митинг Полиция Фейк
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