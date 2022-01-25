Сегодня в Пекине выступит сумская биатлонистка

Впервые на Олимпиаде разыграют личные награды в биатлоне. В женской индивидуальной гонке сразятся трое украинок: Юлия Джима, сумчанка Валентина Семеренко и Ирина Петренко. Также дебютировать на Играх должна была Дарья Блашко, но из-за положительного теста на коронавирус ей придется пропустить этот старт. Раньше положительный тест сдала Елена Билосюк. А запасная уроженка Сум Анастасия Меркушина еще не долетела до Пекина. Начало в 11.00.
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