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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:40465

Сегодня в Пекине выступит сумская биатлонистка

На третий день на Олимпийских играх-2022 в Пекине – в понедельник, 7 февраля – украинские спортсмены будут выступать в трех медальных видах программы.

Впервые на Олимпиаде разыграют личные награды в биатлоне. В женской индивидуальной гонке сразятся трое украинок: Юлия Джима, сумчанка Валентина Семеренко и Ирина Петренко. Также дебютировать на Играх должна была Дарья Блашко, но из-за положительного теста на коронавирус ей придется пропустить этот старт. Раньше положительный тест сдала Елена Билосюк. А запасная уроженка Сум Анастасия Меркушина еще не долетела до Пекина. Начало в 11.00.

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Спорт Биатлон
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