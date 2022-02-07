На Сумщине за воскресенье COVID-19 подтвердили у 1024 человек (подробности)

По состоянию на 7 февраля 2022 года за все время пандемии в Сумской области было зафиксировано 163 502 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 3036 летальных исходов, за минувшие сутки – 3 (Ахтырский р-н – 1, Сумской р-н – 2).
Сейчас от COVID-19 в Сумской области поправилось 135 414 человек, из них за минувшие сутки – 308 (Конотопский р-н – 63, Сумской р-н – 231, Шосткинский р-н – 14).
За неделю количество новых случаев заболевания COVID-19 увеличилось на 13%....
COVID-19 подтвердили у 1612 человек (Конотопский р-н – 123, Ахтырский р-н – 145, Роменский р-н – 121, Сумской р-н –...
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COVID-19 подтвердили у 2073 человек (Конотопский р-н – 307, Ахтырский р-н – 347, Роменский р-н – 156, Сумской р-н –...
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