На Сумщине за воскресенье COVID-19 подтвердили у 1024 человек (подробности) COVID-19 подтвердили у 1024 человек (Конотопский р-н – 4, Ахтырский р-н – 143, Роменский р-н – 59, Сумской р-н – 685, Шосткинский р-н – 133).

По состоянию на 7 февраля 2022 года за все время пандемии в Сумской области было зафиксировано 163 502 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 3036 летальных исходов, за минувшие сутки – 3 (Ахтырский р-н – 1, Сумской р-н – 2).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области поправилось 135 414 человек, из них за минувшие сутки – 308 (Конотопский р-н – 63, Сумской р-н – 231, Шосткинский р-н – 14).