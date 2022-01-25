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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Евро-2022: сборная Украины финиширует на четвертом месте

Сборная Украины с сумчанином Артемом Фаренюком в составе не сумела обыграть сборную Испании в борьбе за бронзовые медали футзального Евро-2022.

В первой половине встречи обе команды обменялись острыми моментами. Цыпун спас ворота украинцев после удара Солано. Замечательный шанс, чтобы отличиться после ошибки защиты испанцев, имел автор гола в предыдущей встрече Даниил Абакшин. Впрочем, Эрреро сумел спасти свои ворота.

На 11-й минуте подопечные Федерико Видаля забили после розыгрыша аута. Ортис ввел в игру мяч (который похоже уже катился), и после его ассиста гол после мощного удара забил Мелладо.

Вскоре Александр Косенко снова начал применять тактику с пятым полевым, роль которого исполнял Шотурма. Именно у Петра была прекрасная возможность замкнуть дальнюю стойку после прострела Зварыча, но до мяча не дотянулся.

До конца тайма зрители еще увидели голы во встрече. Сначала Корсун поборолся за мяч, который подхватил Чернявский и реализовал свой выход один на один, сделав счет ровным. Впрочем, довольно быстро испанцы снова вышли вперед. Солано ударом с острого угла оставил не у дел Цыпуна.

После перерыва «сине-желтые» продолжили играть с пятым полевым. Этим могли воспользоваться соперники. Впрочем, Кампос с двух попыток не сумел переиграть Чернявского, оказавшегося ближайшим к воротам.

Третий мяч испанцы забили после неоднозначного углового. Боис мощным ударом поразил владение Цыпуна. Очень скоро Адольфо забил и четвертый гол для команды Федерико Видаля.

Украинцы искали счастья впереди благодаря игре 5х4. Стоит отметить великолепные моменты Лебедя и Зварыча, но Эрреро больше не пропускал в этот вечер. 4:1 – бронза Евро-2022 летит в Испанию, а сборная Украины финиширует на четвертой строчке, сообщает АФУ.

Испания-Украина – 4:1 (2:1)

Голы: Чернявский (17) – Мелладо (11), Солано (18), Боис (31), Адольфо (32)

Предупреждения: Зварыч (17), Лебедь (31), Серый (32)

Испания: Хесус Эрреро – Ортис (к), Рауль Гомес, Лосано, Мелладо – Борха, Боис, Адольфо, Сесилио – Чино, Рауль Кампос, Солано – Плана

Украина: Цыпун – Чернявский, Корсун, Шотурма (к), Зварыч – Лебедь, Фаренюк, Абакшин, Журба – Серый, Педяш, Радевич – Савенко, Разуванов

Спорт Футзал
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