В Сумах пройдет чемпионат Украины по легкой атлетике

В Сумах завершается зимний легкоатлетический сезон. Следом за юношеским, юниорским и комнандным в манеже СумГУ пройдет взрослый чемпионат. На турнир съедутся все сильнейшие легкоатлеты Украины.
Расписание соревнований здесь.
Вход свободный, но с зелеными covid-сертификатами и соблюдением санитарных норм.
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