В Сумах пройдет чемпионат Украины по легкой атлетике 25-27 февраля во Дворце студенческого спорта состоится Чемпионат Украины по легкой атлетике в помещении.

В Сумах завершается зимний легкоатлетический сезон. Следом за юношеским, юниорским и комнандным в манеже СумГУ пройдет взрослый чемпионат. На турнир съедутся все сильнейшие легкоатлеты Украины.

Расписание соревнований здесь.

Вход свободный, но с зелеными covid-сертификатами и соблюдением санитарных норм.