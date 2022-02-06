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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 08:01490

В Сумах пройдет чемпионат Украины по легкой атлетике

25-27 февраля во Дворце студенческого спорта состоится Чемпионат Украины по легкой атлетике в помещении.

В Сумах завершается зимний легкоатлетический сезон. Следом за юношеским, юниорским и комнандным в манеже СумГУ пройдет взрослый чемпионат. На турнир съедутся все сильнейшие легкоатлеты Украины.

Расписание соревнований здесь.

Вход свободный, но с зелеными covid-сертификатами и соблюдением санитарных норм.

Спорт Легкая атлетика Чемпионат Украины
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