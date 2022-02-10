Сумчан приглашают принять участие в полумарафоне

Планируется мероприятие в воскресенье, 22 мая, в центре Сум. Старт от альтанки. Кроме полумарафона (21,1 км) – от 18 лет, участникам предлагаются также дистанции 10 км – от 14 лет, 5 км – от 10 лет, 1 км – от 6 лет, 500 м – от 2 лет.
Регистрация тут - raceproject.com.ua/event48.
ВНИМАНИЕ! Для участия в забеге (дистанции 21,1 км) нужно иметь медицинскую справку!
Перерегистрация или изменение дистанции – 100 грн (до 16.05).
Участник, не присутствовавший на награждении – не претендует на призы!
Медаль финишера – только после финиша участника!
Контакты организатора: raceproject@ukr.net.
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