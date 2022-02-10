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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:45405

Сумчан приглашают принять участие в полумарафоне

В этом году полумарафон в Сумах проведет не новая почат, а Race Project.

Планируется мероприятие в воскресенье, 22 мая, в центре Сум. Старт от альтанки. Кроме полумарафона (21,1 км) – от 18 лет, участникам предлагаются также дистанции 10 км – от 14 лет, 5 км – от 10 лет, 1 км – от 6 лет, 500 м – от 2 лет.

Регистрация тут - raceproject.com.ua/event48.

ВНИМАНИЕ! Для участия в забеге (дистанции 21,1 км) нужно иметь медицинскую справку!

Перерегистрация или изменение дистанции – 100 грн (до 16.05).

Участник, не присутствовавший на награждении – не претендует на призы!

Медаль финишера – только после финиша участника!

Контакты организатора: raceproject@ukr.net.

Спорт Анонс Легкая атлетика Полумарафон
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Виставка пам’яті сумських художників Віктора та Галини Михайличенків "Мистецтву відданні серця"
Выставки Сумський обласний художній музей ім.Н.Онацького
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