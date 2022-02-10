Сумчан приглашают принять участие в полумарафоне В этом году полумарафон в Сумах проведет не новая почат, а Race Project.

Планируется мероприятие в воскресенье, 22 мая, в центре Сум. Старт от альтанки. Кроме полумарафона (21,1 км) – от 18 лет, участникам предлагаются также дистанции 10 км – от 14 лет, 5 км – от 10 лет, 1 км – от 6 лет, 500 м – от 2 лет. Регистрация тут - raceproject.com.ua/event48. ВНИМАНИЕ! Для участия в забеге (дистанции 21,1 км) нужно иметь медицинскую справку! Перерегистрация или изменение дистанции – 100 грн (до 16.05). Участник, не присутствовавший на награждении – не претендует на призы! Медаль финишера – только после финиша участника! Контакты организатора: raceproject@ukr.net.