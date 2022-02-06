Полиция задержали 48-летнего сумчанина, который хулиганил с флагом Украины Полицейские разоблачили мужчину по факту мелкого хулиганства в общественном месте.

Сегодня в Сумах в полицию на спецлинию «102» поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина совершил мелкие хулиганские действия по отношению к флагу Украины, после чего пошел в неизвестном направлении.

Предварительно установлено, что он бросался снежками во стяг, плевал и употреблял ненормативную лексику, рассказали в полиции Суспільному.

Принятыми оперативно-розыскными мероприятиями сотрудники полиции установили личность злоумышленника. Им оказался 48-летний сумчанин.

В отношении злоумышленника в полиции уже был составлен административный протокол по ст. 173 «Мелкое хулиганство» Кодекса Украины об административных правонарушениях. Проверка продолжается.