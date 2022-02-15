Сумчан приглашают на лекцию о беге и не только

Ее проводит организация Race Project, которая провела за последние годы десятки беговых мероприятий в Сумах и не только.
Регистрация тут: https://raceproject.com.ua/event51.
«Если вы когда-то подумывали над тем, чтобы начать бегать, или уже начали бегать, и хотите узнать что-нибудь новое, или знаете что-то новое и хотите поделиться этим с другими, то приглашаем 1 марта к интересному разговору!» - пишут организаторы.
Лекцию проведёт основатель Race Project Виталий Ивах. Специальный гость - самый известный ультрамарафонец Сумщины, покоритель пустнь Евгений Глыва.
Раз на місяць в приміщенні Сумської міської галереї відбуватимуться кінопокази документальних та історичних фільмів, присвячені тим чи іншим важливим датам...
Сегодня, 19 февраля, в Сумах на стадионе «Авангард» прошли полуфинальные матчи чемпионата области по хоккею....
20 лютого у Сумах відбудеться презентація книжки Сергія «Колоса» Мартинюка «Король дощу»....
Сегодня, 19 февраля, «Сумы» сыграют календарный матч 20-го тура Экстра-лиги....
Марш єдності розпочнеться у Сумах 19 лютого о 10.00 в сквері Шевченка....