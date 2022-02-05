На Сумщине за пятницу COVID-19 подтвердили у 1810 человек (подробности)

По состоянию на 5 февраля 2022 года за все время пандемии в Сумской области было зафиксировано 160 866 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 3032 летальных, за минувшие сутки – 10 (Ахтырский р-н – 1, Роменский р-н – 1, Сумской р-н – 8 ).
Сейчас от COVID-19 в Сумской области поправилось 134 630 человек, из них за прошедшие сутки – 676 (Конотопский р-н – 134, Ахтырский р-н – 96, Роменский р-н – 32, Сумской р-н – 381, Шосткинский р-н – 33).
COVID-19 подтвердили у 2073 человек (Конотопский р-н – 307, Ахтырский р-н – 347, Роменский р-н – 156, Сумской р-н –...
43 778 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине на 4 февраля 2022 года, на Сумщине - 2073....
39 620 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине на 3 февраля 2022 года. В частности, заболели 4446 детей и 1035...
COVID-19 подтвердили у 1662 человек (Конотопский р-н – 246, Ахтырский р-н – 217, Роменский р-н – 159, Сумской р-н –...
COVID-19 подтвердили у 1499 человек (Конотопский р-н – 182, Ахтырский р-н – 103, Роменский р-н – 106, Сумской р-н –...