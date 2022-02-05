На Сумщине за пятницу COVID-19 подтвердили у 1810 человек (подробности) COVID-19 подтвердили у 1810 человек (Конотопский р-н – 314, Ахтырский р-н – 194, Роменский р-н – 152, Сумской р-н – 973, Шосткинский р-н – 177).

По состоянию на 5 февраля 2022 года за все время пандемии в Сумской области было зафиксировано 160 866 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 3032 летальных, за минувшие сутки – 10 (Ахтырский р-н – 1, Роменский р-н – 1, Сумской р-н – 8 ).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области поправилось 134 630 человек, из них за прошедшие сутки – 676 (Конотопский р-н – 134, Ахтырский р-н – 96, Роменский р-н – 32, Сумской р-н – 381, Шосткинский р-н – 33).