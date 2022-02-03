В Украине новый коронавирусный рекорд: Сумщина даже не в ТОП-10

За все время пандемии в Украине заболело – 4 169 897 человек; выздоровело – 3 650 854 человека; летальных случаев – 100 809; проведено ПЦР-тестирование – 18 308 056.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев – 2437;
- Винницкая область – 1407;
- Волынская область – 1352;
- Днепропетровская область – 2017;
- Донецкая область – 1754;
- Житомирская область – 2933;
- Закарпатская область – 818;
- Запорожская область – 1043;
- Ивано-Франковская область – 2423;
- Киевская область – 1439;
- Кировоградская область – 308;
- Луганская область – 840;
- Львовская область – 2369;
- Николаевская область – 823;
- Одесская область – 2982;
- Полтавская область – 1284;
- Ровенская область – 1986;
- Сумская область – 1662;
- Тернопольская область – 1644;
- Харьковская область – 1827;
- Херсонская область – 968;
- Хмельницкая область – 2283;
- Черкасская область – 931;
- Черновицкая область – 975;
- Черниговская область – 1115.
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