В Украине новый коронавирусный рекорд: Сумщина даже не в ТОП-10 39 620 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине на 3 февраля 2022 года. В частности, заболели 4446 детей и 1035 медработников.

За все время пандемии в Украине заболело – 4 169 897 человек; выздоровело – 3 650 854 человека; летальных случаев – 100 809; проведено ПЦР-тестирование – 18 308 056. Количество заболеваний в регионах в сутки: - г. Киев – 2437; - Винницкая область – 1407; - Волынская область – 1352; - Днепропетровская область – 2017; - Донецкая область – 1754; - Житомирская область – 2933; - Закарпатская область – 818; - Запорожская область – 1043; - Ивано-Франковская область – 2423; - Киевская область – 1439; - Кировоградская область – 308; - Луганская область – 840; - Львовская область – 2369; - Николаевская область – 823; - Одесская область – 2982; - Полтавская область – 1284; - Ровенская область – 1986; - Сумская область – 1662; - Тернопольская область – 1644; - Харьковская область – 1827; - Херсонская область – 968; - Хмельницкая область – 2283; - Черкасская область – 931; - Черновицкая область – 975; - Черниговская область – 1115.