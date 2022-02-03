На Сумщине за среду COVID-19 подтвердили у 1662 человек

По состоянию на 3 февраля 2022 года за все время пандемии в Сумской области было зафиксировано 156 983 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 3010 летальных, за прошедшие сутки – 9 (Конотопский р-н – 1, Ахтырский р-н – 2, Роменский р-н – 3, Сумской р-н – 3).
Сейчас от COVID-19 в Сумской области поправилось 133 048 человек, из них за прошедшие сутки – 707 (Конотопский р-н – 30, Ахтырский р-н – 7, Роменский р-н – 32, Сумской р-н – 565, Шосткинский р-н – 73).
39 620 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине на 3 февраля 2022 года. В частности, заболели 4446 детей и 1035...
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Сумская область на втором месте после Ивано-Франковской области в Украине по показателям уровня заболеваемости COVID-19....