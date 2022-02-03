На Сумщине за среду COVID-19 подтвердили у 1662 человек COVID-19 подтвердили у 1662 человек (Конотопский р-н – 246, Ахтырский р-н – 217, Роменский р-н – 159, Сумской р-н – 894, Шосткинский р-н – 146).

По состоянию на 3 февраля 2022 года за все время пандемии в Сумской области было зафиксировано 156 983 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 3010 летальных, за прошедшие сутки – 9 (Конотопский р-н – 1, Ахтырский р-н – 2, Роменский р-н – 3, Сумской р-н – 3).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области поправилось 133 048 человек, из них за прошедшие сутки – 707 (Конотопский р-н – 30, Ахтырский р-н – 7, Роменский р-н – 32, Сумской р-н – 565, Шосткинский р-н – 73).