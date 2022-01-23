Уроженка Сум Анастасия Меркушина отправится в Пекин в статусе запасной К сожалению, коронавирус вмешивается в тренировочный процесс спортсменов и во время Олимпийских игр.

Капитан женской команды по биатлону Елена Билосюк сдала положительный тест на коронавирус во время ежедневного контроля состояния здоровья на зимних Олимпийских играх-2022.

Согласно правилам, установленным Оргкомитетом Игр, украинка изолирована, проходит ежедневное тестирование и имеет постоянную поддержку от врача команды. Спортсменка сможет вернуться в команду только после сдачи двух отрицательных тестов.

В связи с этим тренерский совет Федерации биатлона Украины обратился в Национальный олимпийский комитет Украины по включению Анастасии Меркушиной в состав Олимпийской сборной в статусе запасной спортсменки, которая сможет в случае необходимости заменить Елену, если состояние последней не улучшится.

НОК Украины оперативно отреагировал на обращение Федерации и планируется, что уже 5 февраля после прохождения процедуры и обязательного получения двух негативных ПЦР-тестов с разницей в 24 часа Анастасия Меркушина отправится в Пекин.

Окончательное решение по заявке на олимпийские гонки будет приниматься тренерским советом с учетом состояния Елены Билосюк, сообщает НОУ Украины.