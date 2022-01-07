В Сумах завершился областной этап Зимнего кубка ДЮФЛУ Завершился областной этап всеукраинского турнира по футболу «Зимний кубок ДЮФЛУ-2022» среди футболистов 2005 года и младших, который проходил в Сумах на поле футбольного центра «Барса» 28-30 января.

После трехдневной борьбы между тремя командами «Элит-лиги» и Первой лиги чемпионата Украины определился победитель первого этапа.

28 января был сыгран первый матч между командами КДЮСШ "Сумы" и ФЦ "Барса U-16". Победу со счетом 4:0 отмечали представители «Барсы».

Во втором противостоянии КДЮСШ «Сумы» уступили «Барсе U-15» со счетом 0:2.

В заключительном матче, в барсовском дерби, сильнее были "Барса U-16" 3:0.

В итоге "Барса U-16" занимает первое место в кубке на областном этапе. "Барса U-15" - второе место, а КДЮСШ "Сумы" завершают на 3-й строчке.