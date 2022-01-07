Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:00165

В Сумах завершился областной этап Зимнего кубка ДЮФЛУ

Завершился областной этап всеукраинского турнира по футболу «Зимний кубок ДЮФЛУ-2022» среди футболистов 2005 года и младших, который проходил в Сумах на поле футбольного центра «Барса» 28-30 января.

После трехдневной борьбы между тремя командами «Элит-лиги» и Первой лиги чемпионата Украины определился победитель первого этапа.

28 января был сыгран первый матч между командами КДЮСШ "Сумы" и ФЦ "Барса U-16". Победу со счетом 4:0 отмечали представители «Барсы».

Во втором противостоянии КДЮСШ «Сумы» уступили «Барсе U-15» со счетом 0:2.

В заключительном матче, в барсовском дерби, сильнее были "Барса U-16" 3:0.

В итоге "Барса U-16" занимает первое место в кубке на областном этапе. "Барса U-15" - второе место, а КДЮСШ "Сумы" завершают на 3-й строчке.

Спорт ДЮФЛУ Футбол
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

ФК «Альянс» победил в первом матче межсезонья
Сегодня 08:30

ФК «Альянс» победил в первом матче межсезонья

30 января липоводолинский «Альянс» сыграл первый контрольный поединок после выхода из отпуска....

«Альянс» расстался еще с двумя игроками
28.01.2022 11:27

«Альянс» расстался еще с двумя игроками

Липоводолинский клуб покинули еще два футболиста....

ФК «Виктория» покинули 16 футболистов
19.01.2022 16:00

ФК «Виктория» покинули 16 футболистов

Руководство клуба из Николаевки Сумского района сообщает об очередных кадровых изменениях....

ФК "Тростянец" завершил сотрудничество с пятью футболистами
08.01.2022 14:43

ФК "Тростянец" завершил сотрудничество с пятью футболистами

Футбольный клуб «Тростянец» сообщил о завершении сотрудничества с пятью игроками и пожелал спортсменам успехов в дальнейшей карьере....

ФК «Сумы» прекратил сотрудничество с шестью игроками
07.01.2022 12:18

ФК «Сумы» прекратил сотрудничество с шестью игроками

Коммунальный футбольный клуб покинули шесть игроков....

Новости

На Сумщине за воскресенье COVID-19 подтвердили у 1331 человек
Сегодня 08:48
В Сумах завершился областной этап Зимнего кубка ДЮФЛУ
Сегодня 12:00
Удобно и экономно! Стало известно, чем «АТБ» будет покорять клиентов в новом году
Сегодня 11:42
За неделю на Сумщине зарегистрировано 10 090 опасных событий
Сегодня 11:20
Сумський прикордонний загін запрошує до участі в конкурсі «Смарагдова ліра»
Сегодня 10:46
На Сумщине задержали банду вымогателей
Сегодня 10:18
Мэр Сум пугает горожан чрезвычайными ситуациями
Сегодня 10:01
В Сумах завершился командный чемпионат Украины по легкой атлетике
Сегодня 09:30
Родителей сумских одиннадцатиклассников ознакомят с особенностями ВНО и вступительной кампании
Сегодня 09:00
ФК «Альянс» победил в первом матче межсезонья
Сегодня 08:30
В Сумах 740 новых случаев заболевания COVID-19
Сегодня 08:25
Сумщина в ТОП-5 по новым случаям заболевания коронавирусом
Сегодня 08:22
view counter
view counter

Статьи

На Сумщині формують територіальну оборону: де записатись?
29.01.2022 11:06
Медиків потрібно підтримувати, а не переводити на півставки та скорочувати, – «УДАР Віталія Кличка»®
28.01.2022 16:17
У Сумах назвали лауреатів арт-медіа проекту «Культурний острів. Класика 2022»
28.01.2022 11:11
Прогноз погоды в Сумах на месяц
27.01.2022 19:29
Александр Соколов: «Мы вместе предотвратили тарифную аферу»®
26.01.2022 11:33
Александр Соколов: «Горсовет просто обязан отменить январское повышение тарифа на тепло в Сумах»®
26.01.2022 09:55
Тетяна Гончаренко: Не допустимо корупційних оборудок з бюджетними коштами
25.01.2022 17:28
Как выбрать этикет-пистолет для ценников
25.01.2022 16:27
Лічильники тепла у багатоквартирних будинках: що потрібно знати споживачам
23.01.2022 14:19
Лінійний прискорювач: турбота про хворих чи «заробіток» управління коммайна?
20.01.2022 19:02
Думки вголос: Як поступово вбивають медицину
20.01.2022 14:56
70-летний дедушка c Сумщины выиграл в лотерею 3 000 000 гривен
19.01.2022 10:45
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Ми - монстри 2 (Гольґер Таппе, 2021)
Ми - монстри 2 (Гольґер Таппе, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
10.00; 16.25
Кінгс Мен (Метью Вон, 2021)
Кінгс Мен (Метью Вон, 2021)
Кино Планета Кіно
21.45; с 27.01.2022 - 11.00; 18.40
Співай 2 (Гарт Дженнінгс, Крістоф Лурделе, 2021)
Співай 2 (Гарт Дженнінгс, Крістоф Лурделе, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
10.00
Людина павук: додому шляху нема (Джон Уоттс, 2021)
Людина павук: додому шляху нема (Джон Уоттс, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
13.45
Календар смерті (Патрік Рідремонт, 2021)
Календар смерті (Патрік Рідремонт, 2021)
Кино Планета Кіно
21.45
Агент 117: з Африки з любов'ю (Ніколя Бедос, 2021)
Агент 117: з Африки з любов'ю (Ніколя Бедос, 2021)
Кино Планета Кіно
14.40; 19.00
Курорт (Тейлор Чієн, 2021)
Курорт (Тейлор Чієн, 2021)
Кино Планета Кіно
20.50; 22.30; с 27.01.2022 - 21.30

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.