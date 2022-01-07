В Сумах завершился областной этап Зимнего кубка ДЮФЛУ

После трехдневной борьбы между тремя командами «Элит-лиги» и Первой лиги чемпионата Украины определился победитель первого этапа.
28 января был сыгран первый матч между командами КДЮСШ "Сумы" и ФЦ "Барса U-16". Победу со счетом 4:0 отмечали представители «Барсы».
Во втором противостоянии КДЮСШ «Сумы» уступили «Барсе U-15» со счетом 0:2.
В заключительном матче, в барсовском дерби, сильнее были "Барса U-16" 3:0.
В итоге "Барса U-16" занимает первое место в кубке на областном этапе. "Барса U-15" - второе место, а КДЮСШ "Сумы" завершают на 3-й строчке.
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