На Сумщине задержали банду вымогателей

По данным следствия, житель г. Конотоп с целью незаконного обогащения создал организованную группу, привлекая к ней еще троих знакомых. Участники группы, угрожая физической расправой, систематически требовали средства у местных жителей. В частности, задокументировано, как они угрожали насилием конотопчанину и требовали с него 5 тыс. грн. Такую же сумму они потребовали и у другого местного жителя. Двоих из них правоохранители задержали еще 20 декабря 2021 года непосредственно после того, как потерпевший передал им 4 тыс. грн. В ходе следствия собраны доказательства причастности к преступной деятельности задержанных еще двух человек. В настоящее время по ходатайству следователя и прокурора трем подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей, их четвертый подельник находится под домашним арестом.
Противоправная деятельность лиц приостановлена по материалам и при оперативном сопровождении Управления стратегических расследований в Сумской области Департамента стратегических расследований Нацполиции с привлечением спецподразделения КОРД сотрудниками следственного управления и Конотопского районного отдела полиции Главного управления Нацполиции в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры.
Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
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