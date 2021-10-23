На Сумщине задержали банду вымогателей При процессуальном руководстве Сумской областной прокуратуры 28 января сообщено о подозрении организованной группе из четырех человек по факту вымогательства средств (ч. 4 ст. 189 УК Украины).

По данным следствия, житель г. Конотоп с целью незаконного обогащения создал организованную группу, привлекая к ней еще троих знакомых. Участники группы, угрожая физической расправой, систематически требовали средства у местных жителей. В частности, задокументировано, как они угрожали насилием конотопчанину и требовали с него 5 тыс. грн. Такую же сумму они потребовали и у другого местного жителя. Двоих из них правоохранители задержали еще 20 декабря 2021 года непосредственно после того, как потерпевший передал им 4 тыс. грн. В ходе следствия собраны доказательства причастности к преступной деятельности задержанных еще двух человек. В настоящее время по ходатайству следователя и прокурора трем подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей, их четвертый подельник находится под домашним арестом.

Противоправная деятельность лиц приостановлена по материалам и при оперативном сопровождении Управления стратегических расследований в Сумской области Департамента стратегических расследований Нацполиции с привлечением спецподразделения КОРД сотрудниками следственного управления и Конотопского районного отдела полиции Главного управления Нацполиции в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры.

Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.