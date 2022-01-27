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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:00778

На Сумщине новый коронавирусный рекорд: 1909 новых случаев за сутки

В Сумской области за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 1909 человек.

COVID-19 подтвердили у 1909 человек (Конотопский р-н – 204, Ахтырский р-н – 253, Роменский р-н – 89, Сумской р-н – 1106, Шосткинский р-н – 257).

По состоянию на 27 января 2022 года за все время пандемии в Сумской области было зафиксировано 146 438 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 2964 летальных исхода, за минувшие сутки – 5 (Сумской р-н – 3, Шосткинский р-н – 2).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области поправилось 129 970 человек, из них за прошедшие сутки – 285 (Ахтырский р-н – 66, Роменский р-н – 14, Сумской р-н – 205).

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Общество Коронавирус Коронавирусный рекорд
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