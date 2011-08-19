В «Романтике» пройдет кастинг на конкурс «Мисс Сумы 2022»

Требования к участницам:
- возраст 16-24 года
- рост 168 – 182 см
- при себе иметь купальник и обувь на каблуках.
Справки по тел. (050) 307-87-78.
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