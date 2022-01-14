На Сумщине насмерть сбили пенсионерку

Сегодня около 17:30 часов в Шосткинское районное управление полиции поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в селе Орловка на Ямпильщине.
Как предварительно установили полицейские, 39-летний водитель автомобиля ЗАЗ-Daewoo, двигаясь по улице Центральной, совершил наезд на 68-летнюю местную жительницу, которая от полученных травм скончалась на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, устанавливаются обстоятельства и свидетели случившегося.
Решается вопрос об открытии уголовного производства по статье 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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