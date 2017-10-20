Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:30395

Кому даст 1,6 млн грн Сумское областное управление молодежи и спорта?

В Сумах определены победители двух областных конкурсов проектов – по приоритетам молодежной политики и национально-патриотического воспитания.

На основании рейтинга конкурсных предложений и внутри предусмотренного финансирования конкурсные комиссии определили победителей областных конкурсов проектов институтов гражданского общества и объемы финансовой поддержки для реализации инициатив в 2022 году.

Победителями областного конкурса по определению проектов, разработанных институтами гражданского общества в области работы с детьми и молодежью, стали 15 проектов. Общая сумма средств, которую предлагается выделить на их реализацию, составляет 1 миллион гривен. 600 тысяч гривен будут направлены в рамках второго конкурса на выполнение 11 инициатив по направлению национально-патриотического воспитания.

Ознакомиться подробнее с перечнем проектов можно по ссылке.

Общество Управление молодежи и спорта Сумской ОГА
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