Кому даст 1,6 млн грн Сумское областное управление молодежи и спорта? В Сумах определены победители двух областных конкурсов проектов – по приоритетам молодежной политики и национально-патриотического воспитания.

На основании рейтинга конкурсных предложений и внутри предусмотренного финансирования конкурсные комиссии определили победителей областных конкурсов проектов институтов гражданского общества и объемы финансовой поддержки для реализации инициатив в 2022 году.

Победителями областного конкурса по определению проектов, разработанных институтами гражданского общества в области работы с детьми и молодежью, стали 15 проектов. Общая сумма средств, которую предлагается выделить на их реализацию, составляет 1 миллион гривен. 600 тысяч гривен будут направлены в рамках второго конкурса на выполнение 11 инициатив по направлению национально-патриотического воспитания.

Ознакомиться подробнее с перечнем проектов можно по ссылке.