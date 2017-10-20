Кому даст 1,6 млн грн Сумское областное управление молодежи и спорта?

На основании рейтинга конкурсных предложений и внутри предусмотренного финансирования конкурсные комиссии определили победителей областных конкурсов проектов институтов гражданского общества и объемы финансовой поддержки для реализации инициатив в 2022 году.
Победителями областного конкурса по определению проектов, разработанных институтами гражданского общества в области работы с детьми и молодежью, стали 15 проектов. Общая сумма средств, которую предлагается выделить на их реализацию, составляет 1 миллион гривен. 600 тысяч гривен будут направлены в рамках второго конкурса на выполнение 11 инициатив по направлению национально-патриотического воспитания.
Ознакомиться подробнее с перечнем проектов можно по ссылке.
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