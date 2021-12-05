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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:53288

Сумские лучники с медалями домашнего чемпионата Украины

В Сумах продолжается чемпионат Украины по стрельбе из лука в помещении.

Турнир принимает манеж СумГУ. Сегодня, 12 января, завершились соревнования в личном зачете. Среди женщин победу одержала сумчанка Полина Родионова. Среди мужчин второе место у нашего Алексея Гунбина. Кроме того, Ирина Хочина стала четвертой.

Завтра чемпионат завершится командными стрельбами.

Спорт Стрельба из лука
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