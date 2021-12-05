Сумские лучники с медалями домашнего чемпионата Украины В Сумах продолжается чемпионат Украины по стрельбе из лука в помещении.

Турнир принимает манеж СумГУ. Сегодня, 12 января, завершились соревнования в личном зачете. Среди женщин победу одержала сумчанка Полина Родионова. Среди мужчин второе место у нашего Алексея Гунбина. Кроме того, Ирина Хочина стала четвертой. Завтра чемпионат завершится командными стрельбами.