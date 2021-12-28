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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 08:45469

На Сумщине за 7 января COVID-19 подтвердили у 185 человек

COVID-19 подтвердили у 185 человек (Конотопский р-н – 19, Ахтырский р-н – 17, Роменский р-н – 12, Сумский р-н – 134, Шосткинский р-н – 3)

По состоянию на 8 января 2022 года за все время пандемии в Сумской области было зафиксировано 132212 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 2856 летальных исходов, за минувшие сутки – 2 (Сумский р-н – 2).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области вылечились 126707 человек, из них за минувшие сутки – 76 (Сумский р-н – 76).

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Общество Коронавирус
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