На Сумщине за 7 января COVID-19 подтвердили у 185 человек

По состоянию на 8 января 2022 года за все время пандемии в Сумской области было зафиксировано 132212 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 2856 летальных исходов, за минувшие сутки – 2 (Сумский р-н – 2).
Сейчас от COVID-19 в Сумской области вылечились 126707 человек, из них за минувшие сутки – 76 (Сумский р-н – 76).
По состоянию на утро 8 января в Украине, выявлено уже 3 699 663 случая коронавируса, из них 3195 – за...
ВОЗ зафиксировала рекордное количество инфицированных COVID-19 с начала пандемии
COVID-19....
В Украине за минувшие сутки по состоянию на утро 7 января COVID-19 заболели 7177 человек, умерло 192 пациента....
В Сумской области за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 379 человек...
В Сумской области наибольшим доверием среди граждан пользуется американо-немецкая вакцина от коронавируса Pfizer/BioNTech – именно ею сделали 343 391 прививки....