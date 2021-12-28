За последние сутки в Украине 3195 новых случаев коронавируса при малом количестве тестов

За последние сутки госпитализировали с этим диагнозом или подозрениями на него 1752 человека. Среди новых инфицированных 151 – это дети, а еще 37 – медработники.
Умерло за день 76 пациентов с COVID-19 с начала пандемии - 97 164, выздоровело – 1942, с начала пандемии - 3 508 451 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.
За день в стране на коронавирус протестировали 29 287 человек.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
Киев – 291;
Винницкая область – 164;
Волынская область – 47;
Днепропетровская область – 112;
Донецкая область – 36;
Житомирская область – 217;
Закарпатская область – 108;
Запорожская область – 18;
Ивано-Франковская область – 243;
Киевская область – 143;
Кировоградская область – 47;
Луганская область – 9;
Львовская область – 296;
Николаевская область – 84;
Одесская область – 197;
Полтавская область – 97;
Ривненская область – 98;
Сумская область – 185;
Тернопольская область – 141;
Харьковская область – 241;
Херсонская область – 1;
Хмельницкая область – 173;
Черкасская область – 54;
Черновицкая область – 91;
Черниговская область – 102.
Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
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