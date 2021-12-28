За последние сутки в Украине 3195 новых случаев коронавируса при малом количестве тестов По состоянию на утро 8 января в Украине, выявлено уже 3 699 663 случая коронавируса, из них 3195 – за минувшие сутки.

За последние сутки госпитализировали с этим диагнозом или подозрениями на него 1752 человека. Среди новых инфицированных 151 – это дети, а еще 37 – медработники.

Умерло за день 76 пациентов с COVID-19 с начала пандемии - 97 164, выздоровело – 1942, с начала пандемии - 3 508 451 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

За день в стране на коронавирус протестировали 29 287 человек.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев – 291;

Винницкая область – 164;

Волынская область – 47;

Днепропетровская область – 112;

Донецкая область – 36;

Житомирская область – 217;

Закарпатская область – 108;

Запорожская область – 18;

Ивано-Франковская область – 243;

Киевская область – 143;

Кировоградская область – 47;

Луганская область – 9;

Львовская область – 296;

Николаевская область – 84;

Одесская область – 197;

Полтавская область – 97;

Ривненская область – 98;

Сумская область – 185;

Тернопольская область – 141;

Харьковская область – 241;

Херсонская область – 1;

Хмельницкая область – 173;

Черкасская область – 54;

Черновицкая область – 91;

Черниговская область – 102.

Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

7 января центры вакцинации населения не работали.