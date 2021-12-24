В Белополье присудили год лишения свободы за конфликт с полицейскими В ходе судебного разбирательства обстоятельств, смягчающих наказание, не установлено.

Приговором Белопольского районного суда Сумской области от 6 января 2022 года 56-летняя женщина ромской национальности признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью первой ст. 343 УК Украины (влияние в любой форме на работника правоохранительного органа с целью воспрепятствовать выполнению им служебных обязанностей и частью второй статьи 345 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное причинение работнику правоохранительного органа легких телесных повреждений в связи с исполнением этим работником служебных обязанностей), и назначено ей наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год.

Так 16 мая 2021 года полицейские Белопольского отдела увидели автомобиль «ВАЗ – 2107», который вопреки требованиям ПДД Украины находился на проезжей части дороги без аварийного знака, а за рулем указанного автомобиля находилось лицо, визуально имевшее признаки несовершеннолетнего, то есть не имело права управлять транспортным средством. Полицейские направились к автомобилю с целью установления обстоятельств административного правонарушения и его фиксирования. В это время Г. предстала перед инспектором полиции, таким образом мешая последнему подойти к автомобилю. Осведомленная о том, что инспектор полиции является работником правоохранительного органа и находится при исполнении своих служебных обязанностей, Г. выражалась в его адрес нецензурной бранью и угрозами, в брутальной форме приказывала работникам полиции убираться оттуда, пыталась выхватить из рук инспектора газовый баллончик, толкнула последнего и ударила рукой в плечо. В результате указанных действий, полицейскому были причинены телесные повреждения. Через несколько минут после этого, не останавливая свои противоправные действия, Г., ведя себя агрессивно, прицельно бросила в работников полиции пластиковую бутылку, заполненную водой, толкнула инспектора в плечо, демонстрировала руками нецензурные жесты и угрозы, в брутальной форме предписывала покинуть место происшествия и приказывала прекратить видеосъемку и несколько раз пыталась толкнуть.

В ходе судебного разбирательства обстоятельств, смягчающих наказание, не установлено. Обстоятельство, отягчающее наказание – рецидив преступлений. Извинения Г. суд признал не искренним, поскольку события происходили 16 мая 2021 года, дело поступило в суд 5 июля 2021 года, а извинение Г. попросила только в судебном заседании 5 января 2022 года и лишь формально повторив за своим защитником, при этом обвиняя своих действиях потерпевших.

При таких обстоятельствах, учитывая то, что наказание должно быть соответствующим совершенному и способствовать исправлению обвиняемой и предотвращению совершения ею новых уголовных правонарушений, суд постановил признать Г. виновной и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год, хотя прокурор просила обвиняемый наказание с испытательным сроком.