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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Конотопе пьяный водитель пытался подкупить копов

Чтобы избежать административной ответственности, конотопчанин предложил правоохранителям «взятку».

Патрулируя одну из улиц города Конотоп, работники сектора реагирования патрульной полиции заметили автомобиль Ford, двигавшийся с нарушением Правил дорожного движения. Поэтому его остановили для составления соответствующих административных материалов.

Водителем оказался 29-летний местный житель. При общении с водителем правоохранители заметили у него явные признаки алкогольного опьянения и предложили пройти осмотр на состояние опьянения. Однако мужчина отказался и предложил правоохранителям 4000 гривен откупного.

Полицейские отказались от неправомерной выгоды и вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу полиции.

По данному факту в полиции возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 369 Уголовного кодекса Украины "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу". Санкция статьи предусматривает наказание в виде немалого штрафа, либо ограничение свободы сроком от двух до четырех лет, либо лишение свободы на тот же срок. Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Взятка полицейскому Пьяный за рулем
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