В Конотопе пьяный водитель пытался подкупить копов Чтобы избежать административной ответственности, конотопчанин предложил правоохранителям «взятку».

Патрулируя одну из улиц города Конотоп, работники сектора реагирования патрульной полиции заметили автомобиль Ford, двигавшийся с нарушением Правил дорожного движения. Поэтому его остановили для составления соответствующих административных материалов.

Водителем оказался 29-летний местный житель. При общении с водителем правоохранители заметили у него явные признаки алкогольного опьянения и предложили пройти осмотр на состояние опьянения. Однако мужчина отказался и предложил правоохранителям 4000 гривен откупного.

Полицейские отказались от неправомерной выгоды и вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу полиции.

По данному факту в полиции возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 369 Уголовного кодекса Украины "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу". Санкция статьи предусматривает наказание в виде немалого штрафа, либо ограничение свободы сроком от двух до четырех лет, либо лишение свободы на тот же срок. Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.