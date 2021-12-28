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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Оголошується конкурс на посаду директора Установи «Агенція регіонального розвитку Сумської області»

Наглядова рада Установи «Агенція регіонального розвитку Сумської області» (далі – Агенція) оголошує про проведення конкурсу на посаду директора Агенції. Документи для участі в конкурсі приймаються з 05.01.2022 до 14.01.2022 включно.

На першому етапі проведення конкурсу претендентами на посаду директора Агенції готується пакет необхідних документів (матеріалів), який надається особисто до Департаменту економічного розвитку і торгівлі Сумської обласної державної адміністрації  або поштовим відправленням з позначкою «На конкурс директора АРР Сумської області» (за адресою: майдан Незалежності, 2, м. Суми, 40000, каб. 104) та дублюються на електронну адресу: gue-rat@sm.gov.ua. Контактний телефон: (0542) 78 98 36.

На другому етапі на засіданні Наглядової ради Агенції буде проведено співбесіду з претендентами. Наглядова рада Агенції повідомляє претендентів, про дату, час, місце і формат співбесіди додатково.

До участі в конкурсі запрошуються претенденти у віці не молодше 25 років та не старше 60 років, які мають вищу освіту і отримали базову спеціальність (у галузях і напрямках економічної, юридичної, природничої, інженерно-технічної освіти, а також – суспільних наук і державного управління).

Документи (матеріали), які подаються для участі в конкурсі:

- заява про участь у конкурсі;

- автобіографія та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

- копія паспорта громадянина України;

- копія документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);

- копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж роботи не менше 3 років на день їх подання за відповідним напрямом.

Особа може надати інші документи, що підтверджують її професійні та/або моральні якості. Копії поданих документів завіряються власноручно власниками цих документів із додержанням вимог стандартів з діловодства.

Матеріали, необхідні для проведення співбесіди, розміщені в Кваліфікаційних вимогах до претендентів на посаду директора Агенції.

Довідково. Конкурс проводиться відповідно до Положення про Установу «Агенція регіонального розвитку Сумської області», Положення про Наглядову раду Установи «Агенція регіонального розвитку Сумської області», затверджених Установчими зборами із створення Установи «Агенція регіонального розвитку Сумської області» (протокол засідання № 1 від 24.12.2021), Положення про конкурс на посаду директора Установи «Агенція регіонального розвитку Сумської області», затвердженого на засіданні Наглядової ради Установи «Агенція регіонального розвитку Сумської області»(протокол № 1 від 24.12.2021).

 
 
 
Общество Агенція регіонального розвитку Сумської області
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