В Сумах без воды остались две поликлиники и стадион

Для проведения аварийно-ремонтных работ временно прекращено водоснабжение ул. Труда, 3 (детская больница), больница №4, ул. Труда, 5 (стадион «Авангард»), ул. Шапаренко, 2, 6, 7.
Отдел «Служба 15-80» сообщает о регламентных и ремонтных работах на внутридомовых сетях, требующих отключения воды....
В связи с проведением аварийно-ремонтных работ КП «Горводоканал» приостановило подачу воды ряду потребителей....
КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды ул. Соборная и Нижнесоборная....
Сегодня, 24 декабря, произошел порыв возле дома № 40 по ул. Героев Крут....
Директор КП «Горводоканал» Анатолий Сагач написал в Фейсбуке, что сумчане будут с водой....