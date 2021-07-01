Главная площадь Сум: когда ждать реконструкции? Областная власть не отказывается от планов реконструировать в Сумах площадь Независимости, сделав ее современной и комфортной для сумчан и гостей Сумщины.

Об этом на итоговой пресс-конференции 28 декабря сообщил глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий, пишет Ваш шанс.

- Департаменту градостроительства и архитектуры была поставлена задача - разработать условия для проведения конкурса, - уточнил он. – Конкурсные условия уже разработаны, на сегодня мы согласовываем состав конкурсной комиссии. Определяемся с экспертами, кто будет ее участниками (стоит ли привлекать людей, не имеющих отношения к местной политике и бизнесу). Также нужно определиться и с проведением самого конкурса, что обойдется недешево. Ведь необходимо предусмотреть вознаграждение не только для победителя, но и для призеров конкурса. Нужно привлечь и лучших архитекторов Сум, и архитектурные бюро и организации со всей Украины, которые занимаются проектированием. Бюджет колеблется от 1 млн. до 2 млн. грн. И это касается не только призов, но и организации всего процесса. Все будет, но не так быстро, как мне казалось вначале, когда я начал этим заниматься.

Но работа не останавливается. Скорей всего, в течение января уже определимся с составом конкурсной комиссии, источниками финансирования и в конце месяца уже объявим конкурс. Возможно, частично это будут средства бюджета и частично – меценатов и спонсоров. Не исключено, что могут быть только деньги спонсоров. Пользуясь случаем, хочу обратиться к местному бизнесу, который готов поддержать этот проект и заинтересован в том, чтобы главная площадь Сум, наконец, ожила – присоединяйтесь! Обращайтесь ко мне напрямую в Messenger, через соцсети и мы будем формировать пул поддержки со стороны бизнеса. Задача следующего года – концепция, конкурс и средства на его проведение. Как мы и обещали, реализация этого проекта – 2022-2023 годы. Дело в том, что нас подвел Сумской горсовет. Мы обсуждали вопрос замены коммуникаций с мэром, его первым замом, который был делегирован в состав рабочей группы. Но в этом году часть своих обязательств горсовет не выполнил. Теперь реконструкцию сетей можно выполнить только в следующем году. Поэтому мы и не спешим с проведением конкурса, скрупулезно прорабатывая все детали.