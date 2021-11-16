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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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У Сумах оголосили проведення архітектурного конкурсу на реконструкцію майдану Незалежності

Всеукраїнська громадська організація «Українська академія архітектури», відповідно до пункту 22 Порядку проведення архітектурних та містобудівних конкурсів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 1999 р. №2137, оголошує про проведення «Всеукраїнського відкритого архітектурного конкурсу на кращу проєктну пропозицію щодо реконструкції майдану Незалежності у м. Суми» (далі Конкурс).

Замовник конкурсу – Всеукраїнська громадська організація «Українська академія архітектури».

Організатор конкурсу – управління містобудування та архітектури Сумської обласної державної адміністрації.

Тема Конкурсу: Створення громадського простору на території майдану Незалежності у м. Суми, який є центром громадського та культурного життя міста. Мета Конкурсу: Визначити найкращу проєктну пропозицію щодо створення сучасного громадського простору центральної частини міста Суми, що враховуватиме побажання та потреби мешканців та міститиме у собі новий концептуальний зміст майдану та прилеглої до нього території.

Терміни проведення Конкурсу: лютий – червень 2022 року.

Для участі у конкурсі автор/авторський колектив має оформити заявку на участь у конкурсі, заповнивши реєстраційну форму на сайті організатора конкурсу http://www.arhitektura.sm.gov.ua/index.php/uk/ Терміни реєстрації у конкурсі – до 18.00 год. 15.03.2022.

Вимоги до професійного рівня учасників Конкурсу: не встановлюються.

Реєстраційний внесок учасниками конкурсу не сплачується.

Відповідальний секретар Конкурсу: Гудзенко Ірина Юріївна.

Визначити координати відповідального секретаря конкурсу: 40030, м. Суми, вул. Першотравнева, буд. 29, тел. (0542) 70-18-70, кабінет 38. 

Офіційна веб-сторінка конкурсу: 

http://www.arhitektura.sm.gov.ua/index.php/uk/

Офіційна електронна адреса:  arhitektura.soda@gmail.com

Призовий фонд конкурсу складає 300 000 грн. (триста тисяч грн.). Визначено 3 (три) премії за перші 3 призові місця:

1 (перша) премія – перше місце – 150 000 грн. 00 коп., у тому числі податки;

2 (друга) премія – друге місце – 100 000 грн. 00 коп., у тому числі податки;

3 (третя) премія – третє місце – 50 000 грн. 00 коп., у тому числі податки.

Конкурсна документація направляється зареєстрованим учасникам конкурсу на вказану ними електронну адресу 16-17 березня 2022 року.

До закінчення терміну подачі проєктів автор/авторський колектив має подати повний комплект конкурсного проєкту (планшети у друкованому та електронному вигляді; пояснювальну записку в електронному та друкованому вигляді, додаткові матеріали (за бажанням) та декларацію авторства) організатору конкурсу через поштову відправку (з обов’язковою поміткою на конверті «на Всеукраїнський відкритий архітектурний конкурс на кращу проєктну пропозицію щодо реконструкції майдану Незалежності у м. Суми» або особисто за адресою: управління містобудування архітектури Сумської обласної державної адміністрації, 40030, м. Суми, вул. Першотравнева, 29, кабінет 38.

Електронний варіант конкурсної роботи з пояснювальною запискою обов’язково надсилається на електронну адресу:  arhitektura.soda@gmail.com (у темі листа вказати шифр конкурсного проєкту).

Конкурсні проєкти виконуються українською мовою.

Немайнове авторське право на конкурсний проєкт належить автору (авторам) і охороняється згідно з Законами України «Про авторське право і суміжні права» та «Про архітектурну діяльність». 

Майнове авторське право премійованих проєктів із подальшим їх використанням переходить до управління архітектури та містобудування Сумської обласної державної адміністрації згідно з умовами цього конкурсу.

СКЛАД ЖУРІ

Всеукраїнського відкритого архітектурного конкурсу на кращу 

проєктну пропозицію щодо реконструкції майдану Незалежності у м. Суми

 

СЛЕПЦОВ

Олег Семенович 

Народний архітектор України, Президент Української академії архітектури,  Лауреат Державної премії України в галузі архітектури, член Національної спілки архітекторів України, доктор архітектури, професор

АНАНЧЕНКО

Михайло Олегович 

народний депутат України ІХ скликання по Загальнодержавному багатомандатному округу

БИКОВ

Володимир Борисович

начальник управління містобудування та архітектури Сумської обласної державної адміністрації – головний архітектор області, Заслужений архітектор України, Член-кореспондент академії архітектури України, Лауреат державних премій в галузі архітектури

ВЕЧЕРСЬКИЙ

Віктор Васильович

Заслужений працівник культури України; Член-кореспондент академії архітектури України,  Лауреат державних премій в галузі архітектури

ДЬОМІН

Микола Мефодійович 

народний архітектор України, віце-президент Української академії архітектури, Президент Спілки урбаністів України, Член-кореспондент Національної академії мистецтв України, член Національної спілки архітекторів України, Лауреат Державної премії в галузі архітектури, доктор архітектури, професор

КОВАЛЕВСЬКИЙ

Микита Миколайович

голова Студентської ради при Сумській обласній державній адміністрації

КРИВЦОВ

Андрій Володимирович

Начальник управління архітектури та містобудування Сумської міської ради – головний архітектор, Лауреат державної премії в галузі архітектури

НУНЬЕС-ЯНОВСКИЙ Мануель

архітектор, урбаніст

ПАВЛЕНКО

Олег Олександрович

голова правління Сумської обласної організації Національної спілки архітекторів України, член громадської ради при виконавчому комітеті Сумської міської ради

СКРИПКА

Тетяна Василівна

народний депутат України ІХ скликання  по 157 округу

СТАРИКОВ

Григорій Миколайович

директор Установи «Агенція регіонального розвитку Сумської області»

ТІЩЕНКО

Дмитро Сергійович

керівник онлайн-видання «Цукр»

ФЕДОРЧЕНКО

Віктор Михайлович

голова Сумської обласної ради, доктор цивільного будівництва

ФІЛОКИПРУ

Андреас

почесний член Української академії архітектури

КОЛОМЄЙЦЕВ

Антон Вікторович

заступник директора департаменту, начальник управління архітектури та урбаністики департаменту містобудування Львівської міської ради, головний архітектор міста

ЧЕЧЕЛЬНИЦЬКИЙ

Сергій Георгійович 

Заслужений архітектор України, дійсний член Української академії архітектури, віце-президент правління Національної спілки архітекторів України,  доктор архітектури, професор

ШПИЛЕВСКИЙ

Іван Іванович

Заслужений архітектор України, Член-кореспондент академії архітектури України, Директор Державного підприємства «Український державний науково-дослідний інститут проєктування міст «ДІПРОМІСТО» імені Ю.М.Білоконя

 

Общество Площадь Независимости
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