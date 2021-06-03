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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Сумах хотят поменять сети под майданом почти за 30 млн грн

Департамент инфраструктуры города Сумского горсовета объявил тендер «Реконструкция внешних тепловых сетей и сетей водоотвода на площади Независимости в г. Сумы».

Ожидаемая стоимость работ 28,3 млн грн. Тендер пройдет 10 января, а работы нужно будет сделать до 30 ноября 2022 года.

Напомним: в сумах задумали реконструировать площадь Независимости. Пока еще нет проекта, но работа якобы ведется. Однако прежде нужно поменять трубы под самой площадью. Губернатор Сумщины Дмитрий Живицкий надеялся, что это сделают уже в этом году, а сама реконструкция площади начнется в следующем. Похоже, все откладывается на год…

Общество Площадь Независимости Реконструкция
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