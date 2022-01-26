В феврале объявят всеукраинский архитектурный конкурс по реконструкции площади Независимости в Сумах Как сообщил глава Сумской облгосадминистрации Дмитрий Живицкий, Всеукраинский открытый архитектурный конкурс в области будет проводиться впервые.

К участию в жюри будут привлечены архитекторы, известные не только в Украине, но и во всем мире. В частности, оценивать проекты согласился испано-французский зодчий Мануэль Нуньес-Яновский.

«Конкурс будет объявлен в феврале. Но уже сегодня я хочу сообщить, что его победители получат денежное вознаграждение. За третье место предусмотрено 50 тыс. грн, второе – 100 тыс. грн и первое место – 150 тыс. грн и, конечно, признание. Ведь именно проект, который получит первое место, будет реализован», – отметил Дмитрий Живицкий.

По его словам, профинансировать призовой фонд конкурса согласились предприниматели. Для реализации проекта-победителя планируют привлекать средства областного бюджета, бюджета Сум и государственного бюджета.

«Мы будем направлять участников конкурса на то, чтобы их концепция по реконструкции площади Независимости была реалистичной, современной и профессиональной, – подчеркнул глава облгосадминистрации. – Предварительно планируем, что уже в мае будет известна фамилия победителя и проект, который будет воплощаться в нашем городе».

Начальник управления градостроительства и архитектуры Владимир Быков сообщил, что конкурсная комиссия, которая будет оценивать проекты, будет не просто профессиональной, это будет элита архитектуры всеукраинского уровня. В частности, главой конкурсной комиссии определен народный архитектор Украины, Президент Украинской академии архитектуры, доктор архитектуры, профессор действительный член Украинской академии архитектуры, Лауреат Государственной премии Украины в области архитектуры Олег Слепцов. Также в состав комиссии будут входить другие доктора архитектуры, профессора.

А Дмитрий Живицкий добавил, что по его просьбе согласился быть в жюри и Мануэль Нуньес-Яновский.

«Для Сумщины это настоящий успех, это впервые, когда архитектор такого уровня, имея мощный бекграунд в реализации знаковых объектов по всему миру, согласился быть членом конкурсной комиссии, – подчеркнул Дмитрий Живицкий. – Сегодня мы продолжаем формировать состав конкурсной комиссии. Кроме специалистов в области архитектуры, в эту комиссию будут включены представители общественных организаций, в том числе и молодежных, занимающихся развитием города Сумы».