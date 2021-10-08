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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Ахтырке с нового года подорожают вода, стоки и вывоз мусора

28 декабря на внеочередном заседании исполнительного комитета Ахтырского горсовета были пересмотрены тарифы на водоснабжение, водоотвод и вывоз мусора.

Члены исполкома единогласно проголосовали за увеличение стоимости 1 м3 воды с 23 грн 93 коп. до 26 грн 58 коп. Цена 1 м3 стоков вырастет с 26 грн 26 коп. до 29 грн 66 коп.

ДП «Водоочистка» ООО «Водоторгприбор» также согласовали инвестиционную программу, по которой несколько километров водопроводных сетей будет отремонтировано в следующем году. Это в первую очередь касается пер. Кима и ул. Полтавской.

Также просмотрели тарифы на вывоз мусора ДП «Верп» ООО «Водоторгприбор». Частному сектору цену подняли всего на 16 копеек, жители многоэтажек заплатят на 5 грн. больше. Относительно инвестиционной программы для ДП «Верп» никакой информации предоставлено не было. Мэр предложил оборудовать несколько площадок сбора мусора для частного сектора, но за это члены исполкома не голосовали, пишет Ахтырский портал.

Экономика Повышение тарифов
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