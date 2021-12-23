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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:1393

В Сумах к реконструкции центральной части хотят подойти комплексно

Профильное структурное подразделение горсовета получило 28 декабря поручение на следующий год - разработать программу восстановления или реконструкции центральной части города.

«Она должна быть комплексной, - заявил на совещании в мэрии мэр Сум Александр Лысенко. - Потому что пока мы говорим об отдельных направлениях – надо отремонтировать фасады, привести в порядок тротуары и т.д. Все время работаем локально. Однако нужно подойти к проблеме комплексно. Пусть это будет программа на три года».

По его мнению, для начала надо определиться с улицами и территориями центральной части. И за три года реконструировать и обновить все зеленые зоны, скверы и парки, сделать все дороги, тротуары, спуски, подъемы, реконструировать все мини-магазины, территорию секонд-хенда в центре Сум, расчистить реки и т.д.

В течение месяца такая программа должна быть уже наработана и принята до конца первого квартала (апреля) следующего года, пишет Ваш шанс.

Общество
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