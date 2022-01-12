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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:32193

В Сумах не хотят реконструировать сети под майданом

Тендер на реконструкцию инженерных сетей на пл. Независимости не состоялся.

Торги на реконструкцию внешних тепловых сетей и сетей водоотведения на пл. Независимости в Сумах не состоялись из-за отсутствия необходимого количества участников. Напомним, что этот коммунальный тендер департамент инфраструктуры города объявил 20 декабря. Он предполагал выполнение работ ожидаемой стоимостью 28,331 млн грн. За эти средства победитель должен был разобрать и демонтировать нынешние внешние тепловые сети и сети водоотведения и обновить их до 30 ноября 2022 года.

Предложения от участников принимались до 10 января, однако обратилось только одно ООО – «Укрбуд-проект-реконструкція», которое «скинуло» для города миллион и предложило выполнить работы за 27,313 млн грн, пишет Ваш шанс.

Напомним: в прошлом году губернатор Сумщины Дмитрий Живицкий только придя на должность заявил о намерении реконструировать площадь Независимости. Однако сначала нужно переложить старые сети под площадью. Он надеялся, что это произойдет еще в 2021 году, но процесс затягивается…

Общество Площадь Независимости
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