В Сумах разрыли площадь Независимости

Траншею роют от тепловой камеры до гостиницы «Сумы». О сроках окончания работ пока неизвестно.
Напомним: еще летом глава Сумской облгосадминистрации надеялся, что уже в этом году сумские коммунальщики поменяют трубы под площадью Независимости, чтобы в следующем начать ее реконструкцию. Очевидно. Что эти работы не входят в надежды губернатора…
Мэр Сум Александр Лысенко дал поручение разработать проекты ремонта коммуникаций под ул. Соборная и пл. Независимости....
В Сумской облгосадминистрации прошло совещаниt по реконструкции площади Независимости в областном центре....
Дмитрий Живицкий пообещал архитекторам приз от себя за лучший проект реконструкции площади Независимости в Сумах....
На сайте онлайн-петиций сумчане собирают подписи под обращением «Реконструкция площади Независимости»....
Об этом на своей странице в Фейсбуке написал экс-мэр Сум Геннадий Минаев....