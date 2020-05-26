В Сумах разрыли площадь Независимости В понедельник, 15 ноября, ООО «Сумытеплоэнерго» начало работы на пл. Независимости.

Траншею роют от тепловой камеры до гостиницы «Сумы». О сроках окончания работ пока неизвестно.

Напомним: еще летом глава Сумской облгосадминистрации надеялся, что уже в этом году сумские коммунальщики поменяют трубы под площадью Независимости, чтобы в следующем начать ее реконструкцию. Очевидно. Что эти работы не входят в надежды губернатора…