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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Пішов із життя відомий сумський краєзнавець

На 75-му році життя відійшов у Вічність історик, краєзнавець, музейник Ігор Миколайович Скворцов, повідомили у Сумському обласному краєзнавчому музеї.

Енциклопедичні знання, блискучий аналітичний розум, вроджена інтелігентність і відданість справі життя – таким залишиться Ігор Миколайович у пам’яті тих, кому пощастило працювати разом із ним.

Професійна путь історика багатогранна. У різний час Ігор Скворцов займався архівною та музейною справою, брав участь в археолого-антропологічних і військово-пошукових експедиціях, публікував краєзнавчі нариси у наукових і популярних виданнях, був редактором відновленої ним у середині 1990-х років газети «Сумской голос».

Людина не обирає час, у якому живе. Але в кожному часі є люди, варті уваги історика. Ігор Миколайович був дослідником саме такої – історії з людським обличчям. І у створених ним експозиціях, і у численних публікаціях на тлі широких і детальних історичних панорам постають особистості – будь то яскраві представники династії Харитоненків чи невідомі льотчики, загиблі у небі над Сумщиною в роки Другої світової війни.

Важко переоцінити заслуги Ігоря Скворцова як розробника і будівничого музейних експозицій і виставок, які завжди відрізнялись глибиною смислів і неординарністю виконання. Незмінно захоплені відгуки отримує масштабна виставка «ХХ століття починається: Суми і сумчани на зламі віків», створена Ігорем Миколайовичем 20 (!) років тому. Він же є автором існуючої і понині експозиції Меморіального будинку-музею А.П.Чехова на Луці.

До кінця життя Ігор Скворцов не полишав краєзнавчої роботи, виступаючи науковим консультантом і автором історико-краєзнавчих видань «Суми. Пам’ять старих вулиць» (2009), «Суми. Нове життя старих вулиць» (2012), «Суми. Заводських та робітничих вулиць імена» (2021).

Усі, хто знав Ігоря Миколайовича, поважали його за незалежність суджень, високу особистісну культуру та професіоналізм. Висловлюємо глибокі співчуття рідним і близьким, розділяючи з ними смуток від цієї дійсно непоправної втрати…

 
Общество Утрата
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