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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:58420

Кому звонить жителям Сумщины, если у них дома холодные батареи?

Глава Сумской облгосадминистрации Дмитрий Живицкий сообщил, что в облгосадминистрацию поступают многочисленные обращения от жителей области по поводу необеспечения достаточного теплового режима в многоквартирных домах с централизованным отоплением.

Половина таких обращений – от жителей г. Сумы.

«Температура в домах от 10 до 13 градусов – это абсолютно недопустимые санитарные условия, в которых находятся люди, – отметил Дмитрий Живицкий. – Это говорит о возможном недогреве на теплогенерирующих предприятиях или неудовлетворительной работе теплоснабжающих систем внутри дома».

Глава облгосадминистрации сообщил, что состояние систем теплоснабжения – это ответственность органов местного самоуправления.

Директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергоэффективности Сергей Луговой добавил, что ни одно обращение не остается без внимания, с сегодняшнего дня будут проведены соответствующие инспекции. Чтобы проверки были более оперативными и действенными, Сергей Луговой призвал жителей многоквартирных домов фиксировать снижение температурного режима в помещениях и с соответствующим заявлением направлять в органы местного самоуправления.

«Каждая жалоба, которая поступает в облгосадминистрацию, областной контактный центр должна быть обязательно отработана, должна быть комиссионно зафиксирована температура в квартире, и приняты соответствующие меры», - отметил Дмитрий Живицкий и напомнил, что сначала жители области должны обратиться в свои органы местного самоуправления по этому вопросу, потому что это их непосредственная ответственность. А если там нет реакции, тогда – в Сумской областной контактный центр.

Напомним, что Сумской областной контактный центр работает в рабочие дни с 8.00 до 18.00. Обращения граждан принимаются по следующим номерам телефона:

(0542) 66-33-77 (бесплатно для жителей г.Сумы и Сумского района),

0-800-301-501 (бесплатно для жителей Сумской области),

0-800-301-505 горячая линия для участников АТО и членов их семей.

Также можно обратиться по электронному адресу: kol_centr@sm.gov.ua.

Дмитрий Живицкий призвал все соответствующие службы работать так, чтобы жители области находились с теплом, светом и водой, особенно в праздничные дни.

Общество Отопление
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