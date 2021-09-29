На Сумщине доделали дорогу до Могрицы

В этой программе будет учитываться и направление туристического направления.
«Мы не строим дороги ради дорог. Все наши обновленные дороги ведут или в новую опорную школу, или в амбулаторию или больницу, или, в частности, к какому-то туристическому объекту, – отметил глава облгосадминистрации, отвечая на вопросы журналистов. – А туризм – это одно из ключевых направлений развития Сумской области и создание новых рабочих мест. Поэтому обеспечение восстановления дорог по туристическим маршрутам будет учтено в этой трехлетней программе».
В частности, по словам Дмитрия Живицкого, по состоянию на сегодняшний день уже почти восстановлен путь в жемчужину Сумской области – Могрицу, где на меловом плато собираются участники ленд-арта симпозиума «Простір покордоння». В настоящее время завершен ремонт большего участка дороги от Сум до Могрицкого ленд-арта. Окончен ремонт участка дороги от Сум до Могрицкого ленд-арта.
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