На Сумщине доделали дорогу до Могрицы Как сообщил во время пресс-конференции Дмитрий Живицкий, облгосадминистрация совместно с научно-исследовательским институтом дорожного хозяйства – ГП «ГосдорНИИ» – разрабатывает трехлетнюю программу по ремонту местных дорог.

В этой программе будет учитываться и направление туристического направления.

«Мы не строим дороги ради дорог. Все наши обновленные дороги ведут или в новую опорную школу, или в амбулаторию или больницу, или, в частности, к какому-то туристическому объекту, – отметил глава облгосадминистрации, отвечая на вопросы журналистов. – А туризм – это одно из ключевых направлений развития Сумской области и создание новых рабочих мест. Поэтому обеспечение восстановления дорог по туристическим маршрутам будет учтено в этой трехлетней программе».

В частности, по словам Дмитрия Живицкого, по состоянию на сегодняшний день уже почти восстановлен путь в жемчужину Сумской области – Могрицу, где на меловом плато собираются участники ленд-арта симпозиума «Простір покордоння». В настоящее время завершен ремонт большего участка дороги от Сум до Могрицкого ленд-арта. Окончен ремонт участка дороги от Сум до Могрицкого ленд-арта.